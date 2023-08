VIDEO Juventus: Allegri, guarda Pogba! Il tunnel di Paul in allenamento…

La Juventus spera di recuperare al meglio Paul Pogba, fopo l'ennesima stagione tormentata dagli infortuni per l'ex centrocampista del Manchester United. Intanto il francese dà buoni segnali in allenamento a Massimiliano Allegri

