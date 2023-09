Juventus, Bonucci non ci sta: il difensore dell’Union Berlino fa causa ai bianconeri

Tra Leonardo Bonucci e la Juventus non è ancora finita. Lo scorso 1 settembre, finito ai margini del progetto tecnico, il difensore classe 1987 ha lasciato l' Italia , firmando un contratto fino al 30 giugno 2024 con l' Union Berlino . Una burrascosa storia d'amore giunta al capolinea dopo 502 presenze in bianconero, con una singola stagione trascorsa in quel di Milano, sponda Milan .

Un "matrimonio" che non è certamente terminato nel migliore dei modi. Bonucci, infatti, secondo quanto riportato da "Gazzetta.it", avrebbe deciso di fare causa alla Juventus per il trattamento ricevuto negli ultimi mesi. Un vero e proprio risarcimento danni di natura professionale e d'immagine, dovuto alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione. Il club - d'altra parte - lo aveva messo fuori rosa, consentendogli di svolgere allenamenti serali in orari diversi rispetto agli ex compagni di squadra, senza mai incontrare lo staff tecnico. Negando allo stesso centrale - che aveva chiesto a più riprese il reintegro - di lavorare in palestra ed in piscina, e di raggiungere il ristorante.