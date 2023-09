Genoa-Roma, Mourinho: “Mai partiti così male? Fatto anche due finali europee di fila”

Debacle a sorpresa della Roma che non riesce a trovare continuità. Il commento di Mourinho dopo il ko per 4-1 in casa del Genoa.

Solo una vittoria in sei gare per la Roma, uno score davvero al di sotto delle aspettative per la formazione allenata da José Mourinho, rimasta a quota nove punti. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Dazn del tecnico giallorosso dopo la batosta per 4-1 in casa del Genoa: