Fiorentina-Roma, probabili formazioni: c’è l’ex Belotti, De Rossi con Dybala e Lukaku

Mediagol ⚽️️ 10 marzo 2024 (modifica il 10 marzo 2024 | 12:31)

Quasi tutto pronto per Fiorentina-Roma. Il match - valido per la ventottesima giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

La Fiorentina è reduce dalla vittoria ottenuta nell'andata degli ottavi di finale di Conference League ai danni del Maccabi Haifa. Tre a quattro il punteggio finale maturato al culmine di una partita in cui le due squadre si sono affrontate spendendo ogni risorsa energetica possibile. Chi ha deciso la partita è Barak che, salvo sorprese, partirà questa sera dalla panchina con Italiano che punterà su Arthur e Duncan in mezzo al campo con Ikoné, Bonaventura e Gonzalez schierati alle spalle dell'ex Belotti. In campionato la Viola è all'ottavo posto in classifica e con una vittoria davanti al proprio pubblico accorcerebbe proprio sulla Roma quinta a 47 punti.

La Roma sta vivendo un gran momento di forma. I giallorossi hanno strapazzato il Brighton di De Zerbi per quattro a zero nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Una prova di forza estremamente significativa della squadra guidata da De Rossi che ha saputo rivitalizzare i calciatori a sua disposizione ottenendo il meglio da ognuno di loro. In campionato Dybala e compagni sono, come detto prima, al quinto posto ma la rincorsa della Roma non è ancora terminata vista la distanza minima di quattro punti dal Bologna quarto (sconfitto sabato sera dall'Inter di Inzaghi). L'ex allenatore della SPAL potrebbe scegliere di fare affidamento su un 3-5-2 con Dybala e Lukaku in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI — Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Belotti. All.: Italiano

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Lukaku. All.: De Rossi

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV — La partita fra Fiorentina e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

