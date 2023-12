Empoli-Lazio, Sarri: “Partita difficile. Bisogna migliorare ripartenze, fatti errori”

La Lazio vince faticando e non poco contro l' Empoli grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni . Super Provedel che ha salvato i suoi in più occasioni. Al termine della sfida ha parlato Maurizio Sarri . Ecco le parole:

SVOLTA - "Per me abbiamo fatto meglio dopo il secondo gol, abbiamo gestito meglio. Noi abbiamo fatto bene all'inizio e alla fine, dopo i due cambi forzati abbiamo avuto difficoltà. La partita è stata difficile, poteva finire con qualunque risultato. Abbiamo vanificato diverse ripartenze"

PUNTO SU DI LEI - "La società è sempre stata ferma e decisa, non ho mai avuto sensazioni negative. Il direttore sta cercando da tempo di venire a capo della testa dei ragazzi e sta lavorando per la solidità del gruppo. Quando si parla di mentalità collettiva è sempre più difficile di quella di un singolo"

RIPARTENZE - "L'ultima scelta non è stata sempre quella giusta, ci succede spesso non segnare o creare una occasione in superiorità numerica. Vogliamo metterlo a posto, ne abbiamo parlato anche in questi giorni"