Empoli-Lazio 0-2: Guendouzi e Zaccagni mandano ko Andreazzoli. Super Provedel

Termina uno dei due anticipi della diciassettesima giornata di Serie A tra l'Empoli e la Lazio. 0-2 il risultato finale. Al 9' subito vantaggio ospite con Guendouzi che ribadisce da due passi. Ci prova ancora il francese che sfiora la doppietta. Nel finale di primo tempo ci provano i toscani ma super Provedel in entrambe le situazioni. Nella ripresa ancora il portiere ex Juve Stabia salva i suoi in numerose occasioni con miracoli. Al 67' raddoppio biancoceleste con Zaccagni il cui gol viene convalidato dopo la conferma del Var. Nel finale Castellanos non riesce ad essere freddo. Con questo risultato Sarri sale al nono posto a tre punti dall'Europa