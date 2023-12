Empoli-Lazio, Andreazzoli: “Vogliamo dare soddisfazioni. Fatti tanti tiri in porta”

"L'Empoli esce sconfitto contro la Lazio. Ci manca un po’ di buona sorte. Non ho un gruppo di ragazzi fortunati, per ora. Siamo convinti che la fortuna va cercata, prima o poi arriverà il momento. C’è tempo e le partite sono tante, tutto è possibile. Abbiamo giocato contro un avversario di una qualità eccellente. La Lazio riesce a togliere dalle piccole cose anche cose importanti. Hanno trovato il pertugio giusto. Non so come abbia fatto Provedel a fare quell’intervento su Cambiaghi. Io ero già girato pensando che il pallone fosse dentro. Andiamo avanti, sappiamo che il lavoro pagherà"