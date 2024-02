Empoli, Corsi su Baldanzi: “Soddisfatto del suo arrivo alla Roma. Può crescere tanto”

“Sono soddisfatto per il ragazzo che arriva in un grande club. Mi ricordo che anni fa, contro il Palermo, Dybala non aveva giocato quella partita, mi avvicinai a lui e gli dissi che per me era il nuovo Sivori. Poi c’è Baldanzi, ieri i siamo abbracciati, gli ho detto che lo vedo da quando aveva 10 anni, sarà un distacco un po’ doloroso. Ha margini di miglioramento sia dal punto di vista fisico che tattico, la mia speranza è che faccia una carriera importante, ci ha regalato trofei e lo scudetto al livello giovanile essendo nominato tre anni fa il migliore del girone Primavera. Ancora non è in forma e non essendo in forma gli ci vuole ancora una settimana o due, ha fatto una prodezza allo Stadium. Tutte le volte che abbiamo trattenuto i calciatori un anno in più poi abbiamo fatto il male di lui e di noi, mi viene in mente Antonio Di Natale”.