Calciomercato Modena: fatta per l’arrivo dell’ex Palermo Santoro

E' fatta per l’arrivo dell'ex Palermo Simone Santoro al Modena: il calciatore arriva in prestito dal Perugia.

Dopo giorni di tira e molla sembra essere finalmente arriva la fumata bianca per il trasferimento di Simone Santoro al Modena. Il calciatore attualmente in forza al Perugia, come riportato da "Gianluca Di Marzio", approderà in terra emiliana con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto: raggiunto dunque l'accordo tra i due club. L'ex Palermo è atteso nella giornata di oggi a Modena per svolgere le visite mediche e aggregarsi ai compagni attualmente impegnati nella preparazione della sfida del "Ferraris" contro la Sampdoria.