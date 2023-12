Atalanta-Milan, Pioli: “Seguo De Ketelaere. Ecco perché Theo Hernandez da centrale”

Il Milan sfiderà l'Atalanta a Bergamo per il quindicesimo turno di Serie A. Queste le dichiarazioni alla vigilia di mister Stefano Pioli.

Il Milan si prepara all'ostica trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in cui potrebbe prendersi la scena l'ex di giornata, Charles De Ketelaere. In conferenza stampa alla vigilia, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato così la sfida valida per il quindicesimo turno di Serie A:

"Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo. Domani un'altra grande opportunità. Obiettivo minimo arrivare fra le prime quattro, ma noi vogliamo fare qualcosa di più. Con loro sempre partite belle non so, difficili sì. Gasperini sta facendo un grande lavoro: sono una squadra completa, con qualità e organizzazione, con fisicità e intensità, con centrocampisti che segnano".

L'EX DE KETELAERE -"Lo sto seguendo in questa settimana soprattutto. Sta giocando in un ruolo più offensivo, ha qualità, l'anno scorso gli è servito per imparare qualcosa, è un giocatore di prospettiva. Se dovesse giocare, dovremo stargli molto attenti".

KJAER E LEAO -"Importantissimo l'allenamento di oggi per Leao, ha raggiunto dei picchi di intensità buoni negli ultimi due giorni; nell'allenamento del pomeriggio decideremo. Kjaer ha superato il problema muscolare, ma non è ancora pronto".

SU JOVIC - "Jovic di qualità e di talento, deve essere intenso; nel calcio moderno certe caratteristiche non possono venire meno: parlo di intensità mentale. Se Luka avrà la capacità di mantenere alto questo livello potrà essere d'aiuto".

THEO HERNANDEZ CENTRALE - "Nella fase di costruzione avere un mancino che può impostare è sì importante, ma lo ha fatto bene anche Tomori in quella posizione lì. Però è chiaro che Theo in quella posizione ci dà soluzioni diverse. Cosa mi ha convinto di lui da centrale? "Il valore e la convinzione del giocatore di poter aiutare la squadra in quella posizione".

