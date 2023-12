Salernitana, Dia messo sul mercato: Arsenal interessata al senegalese

La Salernitana sta avendo numerosi problemi. La formazione granata si trova ultimo in classifica a quota otto punti. Il presidente dei campani Danilo Iervolino in una conferenza stampa ha annunciato che a gennaio venderà tutti quei calciatori che non vogliono più restare a Salerno. "Molti calciatori vogliono andare via, non amano la Salernitana. Sono qui ma vorrebbero stare altrove. Se non hanno gioia sappiano che questa rischia di essere la tomba di molti giocatori. Avrò un pugno durissimo con tanti di loro. A gennaio manderò via chi non vuole restare"