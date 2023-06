Reggina, giorni decisivi: scadenza iscrizione campionato e ipotesi cambio proprietà

Saranno ore caldissime in casa Reggina per la scadenza dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie B fissata il 20 giugno. E spunta l'ipotesi del cambio di proprietà

Sta per iniziare una settimana estremamente delicata per la Reggina del patron Felice Saladini. Mentre incombe la scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, fissata il 20 giugno, trapela l'ipotesi di un possibile ribaltone in società, con un cambio di proprietà sullo sfondo. Stando a quanto riportato da "Gazzetta del Sud", esisterebbe un interesse concreto per l’acquisizione di una percentuale delle quote del club amaranto.