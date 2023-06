Serie B, il Brescia spera nel ripescaggio: Cellino all’attacco della Reggina

L'ex patron del Cagliari è riuscito a ottenere la possibilità, insieme al suo club, di essere ammesso al dibattito per contestare il processo di ricostruzione del debito della Reggina, coinvolgendo il Tribunale di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica, ministeri e vertici del calcio. Obiettivo di Cellino è premere per l'esclusione dei calabresi, a causa delle inadempienze per cui è stata già comminata la penalizzazione. "Secondo un’analisi fornita da uno studio milanese per conto di Cellino sarebbero emerse delle irregolarità sulle quali si fonda la "veridicità e fattibilità", così è scritto nella nota, del piano amaranto". Conclude così il quotidiano.