Reggina, Agnello conferma: “Situazione incerta, la proprietà mi ha interpellato”

"C’è stato il contatto, sono stato interpellato dalla proprietà di Saladini e di questo ne sono onorato. Vediamo nei prossimi giorni quello che accadrà, non si può intervenire in questa fase interlocutoria con questa situazione di incertezza. Qualora si risolvessero le questioni io sono disponibile a discutere di un mio intervento, io ci sono. Saladini ha trovato purtroppo una situazione peggiore di quella che gli era stata prospettata, lui ha preso la società sull’emotività del momento, poi si è dovuto esporre per cercare di salvare il club. Spero e auspico si possa mantenere la Serie B, Reggio è certamente una piazza appetibile in qualsiasi categoria, però tutti ci auguriamo di non prendere in considerazione l’eventualità di ripartire dal basso. La Reggina ha tutte le carte in regola per superare questa fase di difficoltà".