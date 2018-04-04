L'esaltante promozione conquistata con il Palermo di Silvio Baldini, quindi il ritorno al Bari, club proprietario del suo cartellino, prima di essere nuovamente girato in prestito in Serie C, alla Pro…
Pro Vercelli
Quinta stagione consecutiva in Serie C per la Pro Vercelli, ancorata in Lega Pro dopo l'ultima annata in Serie B datata 2017/18. Costante il raggiungimento dei playoff, senza riuscire ad andare fino…
L'ex centrale di difesa di Bari e Palermo, Marco Perrotta nelle ultime ore della sessione estiva della campagna trasferimenti 2022-2023 è approdato alla Pro Vercelli, club del girone A di Lega Pro.
Alle 23.59 di ieri, mercoledì 22 giugno, si sono chiusi i termini per presentare le documentazioni necessarie per le iscrizioni dei relativi club ai campionati professionistici di calcio. Anche in…
Playoff Serie C, la griglia completa: dal ritorno del primo turno della fase nazionale alla finale
Playoff Serie C: si entra nel vivo. Playoff Serie C, Palermo-Avellino: le pagelle dei quotidiani La fase avanzata del campionato di Lega Pro ha preso parte nella giornata di ieri in cui sono state…
Gilardino-Mediagol: "Vi racconto Santana, talento straordinario. La mia concezione del ruolo di allenatore, Pro Vercelli grande opportunità"
Quante magie e momenti significativi condivisi in maglia viola. Mario Alberto Santana e Alberto Gilardino hanno fatto divertire e sognare i tifosi della Fiorentina. Un legame umano e professionale non…
Pro Vercelli, il presidente Secondo: "Clamoroso il rifiuto di Comi di trasferirsi al Palermo. Rosanero in D con un pubblico di 20mila persone..."
Parla il numero della Pro Vercelli. Il club piemontese è ripartito dalla Lega Pro, dopo la retrocessione dalla Serie B nella scorsa stagione. Un ottimo mercato quello fatto dalla dirigenza dei…
Alberto Gilardino sarà il nuovo tecnico della Pro Vercelli. L'ex attaccante di Fiorentina e Palermo, che ha appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo lo scorso 20 settembre 2018 dopo l'ultima…
Pro Vercelli, avv. Di Cintio: "Serie B a 22? Ora la palla passa alla Figc, vinta la partita più difficile"
Di Andrea Geraci. La notizia del giorno per quanto riguarda la Serie B è la decisione presa dal TAR del Lazio. Serie B, clamoroso: il TAR accoglie i ricorsi contro il format a 19 squadre Il Tribunale…
Non solo Frosinone-Palermo; il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi presentati dalla Pro Vercelli. Il club piemontese aveva deciso di presentare ricorso contro la decisione del Collegio di Garanzia…
Prima Pagina, Tuttosport: "Ronaldo, tocca a te. Napoli ringrazia Insigne. Serie C, caos infinito..."
"Ronaldo, tocca a te". Apre così l'edizione odierna di 'Tuttosport'. "Allo Stadium c'è il Sassuolo: Mandzukic, cannoniere delle prime giornate, è pronto ad aiutare CR7 che cerca la prima rete…
Prima Pagina, Corriere dello Sport: "Il riscatto di Lorenzo. Max e il caso Italia. Inter, effetto notte. La B di nuovo nel caos..."
"Il riscatto di Lorenzo". Apre così l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'. "Il Napoli supera la Fiorentina 1-0: provvisorio aggancio alla Juve. Messe da parte le delusioni con la Nazionale,…
Non è finita qui. E' ancora caos in serie cadetta. Nella giornata di martedì, il Collegio di Garanzia del CONI ha sciolto le riserve in merito alla questione ripescaggi ed emesso la sentenza: la Serie…
Prima Pagina, Tuttosport: "Nati per vincere. C in rivolta contro la B. Milan, Gazidis e Ramsey..."
"Nati per vincere". Apre così l'edizione odierna di 'Tuttosport'. "Papà Mato, ex calciatore professionista, racconta come il piccolo Mario è diventato SuperMario: 'Era un bambino e già diceva cosa…
Prima Pagina, Tuttosport: "Nasce la terza competizione europea. Serie B, un verdetto alla Ponzio Pilato..."
"Tevez sceglie Ronaldo". Apre così l'edizione odierna di 'Tuttosport'. "Carlitos mette a confronto CR7 e Messi: 'Ho giocato con Cristiano a Manchester, nessuno lavora come lui'. L'annuncio di Agnelli:…
Caos Serie B, la decisione del Collegio di Garanzia del CONI sui ripescaggi: il torneo cadetto resta a 19 squadre
Si finirà così come si è iniziato. Il Collegio di Garanzia del Coni ha finalmente preso la decisione definitiva in merito alla questione ripescaggi: la Serie B continuerà ad essere costituita da 19…
Caos Serie B, oggi la sentenza definitiva su format e ripescaggi: non ci sarà unanimità. Catania e Novara...
Avrà finalmente fine, almeno in teoria, il caos che ha investito il campionato di Serie B. Dopo mesi di accuse, ricorsi dei club contro il Commissario straordinario della Lega B, Roberto Fabbricini, e…
Salernitana - Palermo, segui l’esordio dei rosanero gratis su DAZN. La guida per guardare la partita
[]( https://prf.hn/click/camref:1101l47LU/ar:mediagol) Se prima gli italiani erano abituati a seguire il calcio con un unico abbonamento, come quello di Sky, da quest'anno non sarà più possibile. La…
CALCIOMERCATO 2018-19: ULTIMO GIORNO, STOP ALLE 20.00 DI VENERDÌ 17 AGOSTO
Serie B, 41a giornata: ok Frosinone e Parma, vittoria inutile per la Pro Vercelli. Risultati e marcatori
Fischio finale alle quarantunesima giornata di Serie B, sono 19 i gol segnati questo pomeriggio. Mediagol.it vi propone i risultati ed i marcatori di tutte le sfide giocate alle 15. Brescia-Empoli 0-2…
Nuovo cambio in panchina in Serie B. Il presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo, ha scelto di esonerare il tecnico Gianluca Grassadonia a seguito della sconfitta maturata dai piemontesi sabato…
Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto ai microfoni di SkySport al termine della gara vinta contro la Ternana. Di seguito, le sue dichiarazioni. “Contro la Pro Vercelli è stato solo un…
Parma, D'Aversa: "C'è rammarico per non aver portato a casa il risultato. Classifica? Siamo ancora secondi..."
Sconfitta del Parma contro la Pro Vercelli, che lascia tutto invariato nella lotta per il secondo posto, viste anche le sconfitte di Palermo e Frosinone. Al termine della gara il tecnico dei…
Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la diciassettesima giornata di ritorno della Serie B ConTe.it 2017/18, in programma…
Prima Pagina, Tuttosport: "Tappiamoci le orecchie. Higuain titolare malgrado la squalifica. Gattuso strizza l'occhio al Gallo. Serie B, Empoli da A..."
"Tappiamoci le orecchie". Apre così l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. "Allegri tra polemiche e volata scudetto. Stasera il Crotone, poi lo scontro diretto col Napoli: l'allenatore bianconero non…
Gianluca Grassadonia ha commentato in mixed zone la sconfitta interna subita nel recupero di Serie B contro il Perugia: "In questo momento è normale che ci sia un po' di scoramento - ha esordito il…