Pro Vercelli, il ds Casella: “Silipo? Era un obiettivo, c’era l’accordo verbale…”

Quinta stagione consecutiva in Serie C per la Pro Vercelli, ancorata in Lega Pro dopo l'ultima annata in Serie B datata 2017/18. Costante il raggiungimento dei playoff, senza riuscire ad andare fino in fondo. Il direttore sportivo dei bianconeri, Alex Casella, è intervenuto ai microfoni di PianetaSerieB, soffermandosi sul mercato in entrata e sugli obiettivi per la prossima stagione. Il club veneto è stato ad un passo da Andrea Silipo, attaccante in uscita dal Palermo, la trattativa è poi saltata all'ultimo istante. Ecco le dichiarazioni di Casella: