Bari, Perrotta verso la cessione in C: Padova in pole per il difensore ex Palermo

L'ex Palermo Marco Perrotta vicino al ritorno in Serie C: Padova in pole position per il difensore classe 1994 di proprietà del Bari

L'esaltante promozione conquistata con il Palermo di Silvio Baldini, quindi il ritorno al Bari, club proprietario del suo cartellino, prima di essere nuovamente girato in prestito in Serie C, alla Pro Vercelli. Con la maglia della gloriosa e pluridecorata società piemontese, il classe 1994 ha collezionato trenta presenze mettendo a segno anche due reti. Il difensore non rientra nel progetto tecnico della formazione di Mignani, che ha esordito nel torneo cadetto pareggiando al San Nicola contro il Palermo di Corini e resistendo in nove uomini al forcing rosanero nella ripresa. Secondo Gianlucadimarziocom, si prospetta un futuro ancora in Lega Pro per il jolly difensivo, con il Padova che ha manifestato un forte interesse e sembra decisamente in pole per aggiudicarsi le sue prestazioni.