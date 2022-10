Palermo, senti l’ex Perrotta: “A gennaio la svolta, la promozione un’impresa”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex difensore del Palermo, ora alla Pro Vercelli

"Qui a Vercelli mi sto trovando molto bene, è una realtà in cui si riesce a lavorare al meglio, con una società che da diversi anni costruisce squadre competitive. L'ambiente è sicuramente diverso da Palermo e Bari ma mi piace molto, a livello tecnico non vi è molta differenza con il Girone C, forse qualche differenza c'è dal punto di vista ambientale, al sud ci sono tante piazze calde". Lo ha detto Marco Perrotta, intervistato ai microfoni di "TuttoBari". Diversi i temi trattati dall'ex difensore di Palermo e Bari, reduce dalla promozione conquistata con la maglia rosanero prima dell'addio: dalla sua esperienza in Sicilia, alle prestazioni offerte fin qui dagli uomini di Michele Mignani in Serie B. Ma non solo...

PALERMO -"Le sfide contro il Bari con la maglia del Palermo? La prima secondo me ha dato consapevolezza a loro, la seconda a noi, lanciandoci in ottica playoff. La scorsa è stata una stagione particolare, io sono arrivato l'ultimo giorno di mercato ed avevamo un mister giovane. Abbiamo avuto molte problematiche soprattutto fuori casa, da gennaio abbiamo dato la svolta al nostro campionato. Ci siamo uniti tutti con tanta gente allo stadio che ci hanno dato una spinta per arrivare pronti ai playoff, dove abbiamo fatto un'impresa", le sue parole.

BARI -"A Bari mi sono trovato benissimo, sono stati due anni soddisfacenti che mi hanno aiutato a migliorare. Nella prima stagione eravamo partiti un po' male, ma poi ci siamo ripresi, se il campionato non fosse stato sospeso avremmo potuto lottare per la vittoria. La finale persa con la Reggiana rappresenta un grande dispiacere, ci avevamo messo tanto impegno allenandoci anche da soli durante il lockdown per centrare l'obiettivo. L'anno successivo è stato particolare, il mercato ha portato numerosi stravolgimenti, con allenatore e direttore sportivo diversi. Non sono stato soddisfatto, sia per i risultati di squadra al di sotto delle aspettative che per quelli personali, però comunque è servito per migliorarmi".

DA MAITA A DI CESARE -"La forza del Bari è indiscutibile, avevo presagito tutto vedendo il modo con cui la squadra si allenava quest'estate. Qualche passo falso è normale vista la difficoltà del campionato, ma spesso le prestazioni dei biancorossi sono state all'altezza, come ad esempio a Frosinone. Quando conobbi Maita mi chiesi come mai non avesse già raggiunto la B, si vedeva da subito che aveva qualità importanti. Secondo me è arrivato in B al momento giusto, spero riesca a raggiungere anche la A, lo meriterebbe. Di Cesare e Antenucci mi hanno aiutato nel sentirmi a casa, eravamo molto uniti anche fuori dal campo. Valerio è un leader e la sua carriera dice tutto su di lui. Non sono meravigliato del fatto che entrambi anche a quest'età stiamo facendo bene, si allenano sempre con costanza, anche d'estate".

SU MIGNANI E POLITO -"Il mister l'ho conosciuto solo in ritiro lo scorso anno, ma si vedeva che tatticamente era preparato, analizzava sempre le squadre avversarie per capire come colpirle. Polito nei miei confronti è sempre stato sincero ed onesto, ho apprezzato una chiamata che mi ha fatto pochi giorni dopo la firma con la Pro Vercelli, mi ha ringraziato perché avevo voluto a tutti costi una soluzione per giocare, poi i risultati parlano per lui", ha concluso Perrotta.