Playoff Serie C, la griglia completa: dal primo turno della fase nazionale alla finale

Playoff Serie C: si entra nel vivo.

PALERMO-AVELLINO, SCELTE E DUBBI DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

La fase avanzata del campionato di Lega Pro inizierà a prendere parte nella giornata di domani in cui sono in programma ben cinque gare: Feralpisalò-Bari, Matelica-Renate, Palermo-Avellino, Albinoleffe-Modena, Pro Vercelli-Sudtirol. Il ritorno dei match precedentemente elencati è previsto per mercoledì 26 maggio.

Non c’è tempo di racimolare le energie perché il 30 maggio si ri-scende in campo per il secondo turno delle fasi nazionali. A questo successivo step sono già qualificate le tre teste di serie (arrivate seconde nei rispettivi gironi): Alessandria, Catanzaro e Padova. Il ritorno delle partite è previsto per il 2 giugno.

Palermo, l’Avellino sul cammino dei rosa: dalla strage di Capaci ai playoff di Serie C

Le migliori quattro accederanno alle semifinali dei playoff di Serie C che si giocheranno il 6 giugno (andata) ed il 9 giugno (ritorno).

La finalissime – sempre in forma doppio scontro – sono previste per il 13 e 16 giugno.

Filippi: “La mia sul sorteggio. Saraniti? Con questo atteggiamento sarà determinante”. Su Crivello, Martin e Santana…

Palermo, la rivincita dei ‘ripescati’: da Saraniti e Floriano fino a Lancini, l’arma in più di Filippi