Palermo-Avellino, il successo e la carica di Lucca: “Amunì picciotti”

L’Avellino crolla al “Renzo Barbera”.

Il Palermo batte l’Avellino al “Renzo Barbera” nel match di andata del primo turno del playoff nazionale di Serie C. 1-0 il risultato finale della sfida, frutto del penalty concesso dall’arbitro Gualtieri sul contatto tra Dossena e Broh e trasformato da Floriano all’87’.

Dopo una partita nervosa il Palermo si porta a casa l’intera posta in palio a poco più di cinque minuti dal triplice fischio. Ora gli irpini, per sperare di ottenere il pass che vale l’accesso al secondo turno dei playoff nazionali, saranno costretti a vincere in occasione del match di ritorno che si disputerà al “Partenio-Lombardi”. Un risultato dunque d’oro per i rosanero, che voleranno in Campania con due risultati utili su tre. Lo sa bene Lorenzo Lucca che, al termine della sfida del “Barbera”, ha celebrato la vittoria del Palermo con una Instagram Stories dal sapore tutto siciliano: “Amunì picciotti”.