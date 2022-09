Bari, Polito: “Perrotta? Mostrate collaborazione e voglia. Contratto, vi dico tutto”

L'ex centrale di difesa di Bari e Palermo, Marco Perrotta nelle ultime ore della sessione estiva della campagna trasferimenti 2022-2023 è approdato alla Pro Vercelli, club del girone A di Lega Pro. Dopo la promozione in Serie B conquistata con il club di viale del Fante, nella sorprendente cavalcata nei playoff di Serie C della compagine rosanero allora allenata dall'ex tecnico della formazione siciliana, Silvio Baldini, l'esperto difensore classe 1994 è rientrato al Bari dopo il prestito. Il ds della società pugliese, Ciro Polito, racconta un interessante retroscena di calciomercato - nel corso della conferenza stampa convocata in seguito al rinnovo di contratto del manager -, che svela la disponibilità del calciatore nel cercare una soluzione che gli permettesse di trovare spazio lontano dai "galletti". Di seguito le dichiarazioni del dirigente, riportate da LaCasadiC.com.