Ternana-Pisa, D’Angelo: “Siamo partiti bene, secondo tempo meglio loro. Playoff…”

Luca D'Angelo , tecnico del Pisa , è intervenuto in sede di conferenza stampa al seguito della sconfitta esterna per 2-1 contro la Ternana di Cristiano Lucarelli causata dalle reti firmate da Favilli e Falletti . Di seguito, le parole dell'allenatore nerazzurro. ( Qui il commento del match )

"Siamo partiti benissimo, dopo il vantaggio immediato potevamo anche raddoppiare subito con Torregrossa. Siamo andati in difficoltà dall'episodio del rigore revocato alla Ternana. Nel secondo tempo loro hanno fatto meglio di noi, dobbiamo capire i motivi di questo calo. In questo momento facciamo fatica a trovare continuità. Nelle prossime gare dobbiamo dare tutto per centrare i play-off".