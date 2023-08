Sampdoria-Pisa, Aquilani: “Debutto suggestivo. Io e Pirlo accomunati, Valoti…”

Qual è la condizione della squadra? "La condizione è buona. Ci sono alcuni giocatori stanno recuperando, altri sono fuori da tanto tempo. In questa parte della stagione qualche acciacco e piccolo problema esce fuori. Dobbiamo essere bravi anche nella gestione dei ragazzi perché sarà un campionato lungo e dovremo fare le giuste valutazioni. Abbiamo un paio di situazioni da valutare, ma il resto dei ragazzi sta bene. Valoti e Barberis? Due situazioni differenti perché Barberis non è pronto e deve ancora lavorare. Valoti invece aveva fatto una parte di preparazione ed è più pronto, ma ha bisogno di qualche giorno per entrare in meccanismo coi compagni."