Centrocampista, classe 1993, Mattia Valoti arriva in Nerazzurro con alle spalle una carriera prestigiosa che lo ha visto crescere nel settore giovanile del Milan, debuttare tra i professionisti in Serie C con l’Albinoleffe e quindi dividersi tra Serie A e Serie B con le maglie di Verona, Pescara, Livorno, Spal e Monza.