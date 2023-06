Pisa, ecco il tecnico Aquilani: “Sono carico e motivato per questa nuova avventura”

Le prime parole di Alberto Aquilani come nuovo allenatore del Pisa, dopo l'esperienza sulla panchina della Fiorentina Primavera con la quale ha vinto tanto negli ultimi anni

Alberto Aquilani ha rescisso il contratto che lo legava alla Fiorentina ed è diventato il nuovo tecnico del Pisa in Serie B . Alla guida della Primavera viola , l'allenatore originario di Roma ha vinto tre edizioni consecutive della Coppa Italia di categoria (2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) e due volte la Supercoppa . Attraverso il suo account Instagram ufficiale, l'ex calciatore di Juventus e Milan ha espresso le sue prime parole da neo allenatore nerazzurro. Di seguito, le sue 'dichiarazioni':

"Si comincia! Sono carico e motivato per questa nuova avventura. Ringrazio il Presidente e l’intera società del Pisa per questa grande opportunità. Darò tutto per ripagarla al massimo".