Pisa, allenatore cercasi: Kolarov punta De Rossi per la panchina. I due a Roma…

Per quanto concerne la panchina, non è arrivata alcuna ufficialità. Sono stati fatti diversi nomi: da Gennaro Gattuso ad Andrea Pirlo, passando per Marco Baroni. Tutti profili di spessore per la categoria, ma secondo quanto riportato da TuttoB - il nome in pole position - è quello di Daniele De Rossi, reduce dalla deludente esperienza in quel di Ferrara, a capo della guida tecnica della Spal. E' importante ricordare come il mister capitolino ha solo avuto la possibilità di totalizzare solo diciassette panchine: condite da tre vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. Dunque, un'avventura formativa per un giovane alle prime armi, nei panni di allenatore.