Parma, Pecchia: “Carichi e compatti, Pisa ha battuto Sampdoria con merito. Noi…”

PISA - "Il Pisa, nelle ultime stagioni , è stata sempre ai vertici, ha sfiorato la A . Ha cambiato, ha costruito una squadra di valore con giovani e giocatori esperti, un buon mix. Una filosofia molto diversa rispetto alle ultime stagioni. Ha vinto con merito a Genova, vuole giocare a calcio, anche in Coppa a Frosinone è stata molto chiara. Sarà una bella partita, con due squadre che in campo vogliono giocare a calcio. Il risultato si vedrà. Tanti giocatori sono cambiati, alcuni sono rimasti. Abbiamo raccolto poco, ma facendo grandissime prestazioni. All’andata creammo tantissimo, finì 0-0, ma fu una partita molto bella dei miei. In casa invece brucia ancora perché in quella gara i miei dimostrarono grande spessore e grande valore ma uscimmo sconfitti. È un’altra storia, è un’altra squadra, è un altro modo di stare in campo. Noi siamo gli stessi, con la stessa voglia e la stessa identità. Il momento più duro del match? All’inizio, il tipo di gara si può preparare ma ci sono tante varianti. Importante sarà l’approccio. Ci possono essere tanti tipi di gara nella stessa, i miei li voglio sempre dentro nella gara, c’è il momento di attaccare e c’è il momento di difendere, di saper vivere i momenti della gara con assoluta lucidità e assoluta consapevolezza“.

FORMAZIONE - “Non ci sono riserve, non ci sono titolari. C’è una squadra, c’è un club alle spalle, c’è un gruppo di ragazzi che lavora. Io li alleno quotidianamente per cercare di migliorare. E poi affrontare le partite che vanno giocate per vincere, questo dipende dal tipo di gara e dalla condizione di ogni singolo giocatore. Quando si parla di esclusione, non è così: perché si gioca in 11 e io ho 5 cambi e li ho sempre fatti. Voglio una rosa sempre viva, e questo rientra nella gestione. Importante che tutti riescano a dare il giusto contributo. Sono due partite già giocate e martedì ci sarà la terza, noi dobbiamo pensare in questo modo. Ci sono partite da giocare per vincere e questo deve essere, nella prima parte del campionato ma anche fino a maggio, giocare per vincere. Sono contento anche per Delprato, prima partita da 90 minuti e l’ha retta alla grande. Balogh lo stesso. Vediamo come sono usciti dalla gara, abbiamo ancora qualche ora per verificare la condizione di ognuno. Ma stanno tutti bene, questo mi fa essere fiducioso“.