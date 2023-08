Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Bis Palermo. Parma, Cremonese e Bari…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" fa il punto sul rush finale della sessione estiva di calciomercato in Serie B. Ultima settimana che si preannuncia intensa e scoppiettante, sono molte le squadre pronte a ripensare la struttura dell'organico, altre in attesa di puntellare la rosa, mentre chi ha già effettuato le operazioni principali cova l'idea di un colpo a sorpresa al fotofinish. Dal Parma, che attende lo svincolo di Di Chiara dalla Reggina per annunciare un affare già chiuso e punta Santoro del Perugia, alla Reggiana prossimo avversario in campionato del Palermo di Corini. Tris di arrivi per Nesta, con Pajac, Sampirisi e Szyminski, in attesa di Frigerio a centrocampo e Moncini davanti. Sampdoria frenata dalle questioni di bilancio, ma che deve pescare dal mazzo un attaccante tra Okaka. Nestorovski, Destro o Forte, e trovare anche un nuovo difensore per Pirlo. Ascoli alla ricerca di cinque acquisti, dopo lo scambio Bogdan-Dionisi con la Ternana, playmaker, trequartista ed attaccante per completare la rosa dei marchigiani. Feralèisalò che sta per chiudere Fiordilino e Parigini, aspetta Ionita e valuta Ceppitelli per la retroguardia di Vecchi. Tutte da scrivere mosse e strategie di mercato di Brescia e lecco in attesa del Consiglio di Stato del 29 agosto, cinque acquisti almeno per le rondinelle, il Lecco aggiungerà anche Marrone, Crociata e Saracco alle operazioni già ultimate. Palermo che abbraccia Henderson e Di Francesco, Vignat l'alternativa, e punta Jagiello del Genoa. Bari punta Aramu o Gaetano per il dopo Menez, Cremonese che punta un terziono sinistro e valuta il futuro di Okereke e Valeri. Venezia su Gagliolo, Modena vicino al difensore Riccio della Juventus, Cosenza a caccia di un bomber tra Nestorovski, Simy e Gondo. Spezia a cui bisognerebbero un attaccante e un difensore esperti, ma la società non intende fare altri innesti: se però partono Holm, Bastoni e Verde (più gli altri) potrebbe mutare strategia in extremis. Como e Cittadella si dicono a posto, SudTirol alle prese con il caso Di Tacchio (giocatore separato in casa e Collegio Arbitrale che si esprimerà oggi sulla vicenda) che non dovrebbe compiere movimenti rilevanti.