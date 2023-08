Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Sì Henderson, c’è Di Francesco. Ora…”

Palermo diviso tra sessione di calciomercato estivo, che sta vivendo il suo convulso rush finale in nelle settimana appena iniziata, e campionato di Serie B che vedrà i rosanero scendere in campo per ben sue volte nei prossimi cinque giorni. Management del club di viale del Fante che ha impresso una rimarchevole accelerazione alla sua campagna potenziamento con l'arrivo di Liam Hrenderson, centrocampista tuttofare proveniente dall'Empoli ed ha ormai virtualmente definito l'arrivo del jolly offensivo Federico Di Francesco dal Lecce. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul momento del club rosanero, sottolineando che le operazioni del binomio dirigenziale Rinaudo-Bigon non sono certo finite qui. Henderson è arrivato domenica mattina a Torretta, dopo avere svolto le visite mediche, effettuerà la rifinitura con la squadra e sarà certamente convocato per la trasferta di Reggio Emilia. Corini ne conosce perfettamente duttilità e valore nel roster di centrocampo, interno che può anche fungere da play, mezzala o trequartista anomalo. Un centrocampista dall'indole offensiva dalle attitudini simili a quelle di Dario Saric. Daminai dovrebbe lasciare la compagine rosa a giorni, possibile un nuovo innesto a centrocampo ma verosimilmente non un elemento strutturato. Reparto nevralgico che dovrebbe essere completato dall'arrivo di un pr0filo under, Aldo Florenzi del Cosenza, seguito da vari club di A, è l'osservato speciale dalla dirigenza del club targato City Football Group. Di Francesco si trasferirà al Palermo FC a titolo definitivo e l'operazione con il Lecce dovrebbe formalizzarsi a breve, ma non certo in tempo per il prossimo match di campionato contro la Reggiana. Corini recupera Aurelio per la sfida contro la squadra di Alessandro Nesta, ma il titolare sulla fascia sinistra nella trasferta in Emilia sarà il nuovo acquisto Kristoffer Lund.