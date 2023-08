Como-Reggiana, Cigarini: “Prestazione ottima per il morale. Su Palermo e Parma…”

Il 29 agosto la Reggiana ospiterà il Palermo. Questo il pensiero di Cigarini dopo il 2-2 in rimonta contro il Como in Serie B.

"C’è da correggere i due gol presi. La tensione ci sta, siamo in una categoria nuova, siamo un gruppo che gioca da poco insieme. Faccio una menzione a chi è entrato in campo perché hanno aiutato a ribaltare la partita con la voglia di farlo. Queste prestazioni fanno bene per la testa e il morale. Palermo e Parma? Questa prestazione e questo punto fanno molto bene al morale, per affrontare queste gare difficili ma forse ci arriveremo con un qualcosa in più".