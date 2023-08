Reggiana, Nesta: “Testa al Palermo. Non da tutti recuperare due reti al Como”

“Abbiamo preso due gol evitabili all'inizio di ciascun tempo e mi dispiace molto”. Lo ha detto Alessandro Nesta, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Como, terminata con il risultato di 2-2. “Siamo stati sempre in partita, abbiamo concesso qualcosa solo su nostri errori. Andare sotto di due gol in un campo del genere e riuscire a recuperare la partita vuol dire che qualcosa sta venendo fuori. Abbiamo bisogno di tempo, siamo una neopromossa ma i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Ripeto, recuperare due reti a Como non è da tutti”, ha proseguito il tecnico della Reggiana, prossimo avversario in campionato del Palermo.

L’ANALISI - “Tante volte, quando non riusciamo a prendere campo, il terzino ha sempre il dubbio se attaccare o rimanere fermo. Se non troviamo linee di passaggio per far salire la squadra, di conseguenza fanno fatica a salire anche i terzini. Abbiamo sicuramente fatto meglio nella ripresa. Dobbiamo trovare l'intesa e la chimica giusta là davanti, se la troviamo possiamo fare bene. Non è facile giocare contro una squadra come il Como: nella ripresa è entrato un giocatore come Verdi, tanto per fare un nome. Dai nostri ragazzi dobbiamo pretendere il giusto. L'importante è non prendere gol evitabili come quelli di stasera, regalati. Gli avversari devono combinare qualcosa in più per farci gol…”.