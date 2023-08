Calciomercato Palermo, Corini riabbraccia Henderson: visite mediche e dettagli affare

Liam Henderson è virtualmente un nuovo calciatore del Palermo. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il consulente del City Football Group Riccardo Bigon continuano a setacciare il bacino nazionale ed internazionale in sede di calciomercato estivo alla ricerca di nuovi innesti capaci di alzare il livello di competitività dell’organico a disposizione di Eugenio Corini, al fine di completare e definire la rosa quanto prima. Ufficializzata la cessione di Dario Saric all’Antalyaspor in prestito con opzione, il club di viale del Fante ha scelto di affondare il colpo per Liam Henderson, già nel mirino della dirigenza rosanero le prime settimane di giugno e per il quale lo stesso Rinaudo lavora sotto traccia da mesi.