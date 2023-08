Calciomercato Palermo, GdS: “Chiudere Di Francesco, poi Jagiello o Pickel. Bisoli…”

Secondo quanto sottolineato dal quotidiano, è vicino dal concludersi l'affare per Liam Henderson, centrocampista scozzese dell’Empoli, classe 1996 che ha giocato con gli azzurri la passata Serie A, raccogliendo un totale di diciotto presenze. Non si tratterebbe di una nuova conoscenza per il tecnico Corini, il quale ha già allenato Henderson ai tempi del Lecce nella stagione 2020-2021 in cui lo scozzese è stato un titolare inamovibile della compagine giallorossa che aveva chiuso al quarto posto il campionato, arrivando alla semifinale playoff di Serie B. Cadetteria particolarmente conosciuta da questo calciatore anche con le esperienze con le maglie di Bari ed Hellas Verona, con una promozione in Serie A guadagnata proprio con gli scaligeri nel 2019. Il Palermo - per quanto concerne l'attacco - dovrebbe limare gli ultimi dettagli prima di chiudere il colpo Federico Di Francesco, figlio d'arte dell'attuale tecnico del Frosinone Eusebio, talentuoso jolly offensivo del Lecce. Il trasferimento è previsto dopo il week-end perchè il Lecce ha chiesto di poterlo avere a disposizione anche per la partita con la Fiorentina.