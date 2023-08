Calciomercato Palermo, Di Francesco ad un passo: trattativa ben avviata con il Lecce

Il Palermo avrebbe bussato alla porta del Lecce per Federico Di Francesco , figlio d'arte dell'attuale tecnico del Frosinone Eusebio, talentuoso jolly offensivo della formazione salentina guidata da D'Aversa. L'ex Sassuolo si è reso subito protagonista alla prima giornata dell'attuale campionato di Serie A completando la straordinaria rimonta contro la Lazio, inizialmente in vantaggio grazie alla firma del solito Ciro Immobile, fissando il risultato sul 2-1 al "Via del Mare".

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Di Francesco sarebbe vicino al trasferimento in Sicilia. I contatti tra la dirigenza giallorossa e quella rosanero sarebbero ben avviati e ci sarebbero i margini per un esito positivo, con il calciatore che potrebbe arrivare a Palermo a titolo definitivo. La trattativa è ancora in corso per questo rinforzo che andrebbe a rinforzare sostanzialmente il reparto più avanzato della formazione allenata da mister Eugenio Corini, con un tridente possibile targato Di Francesco-Brunori-Insigne. Seguiranno aggiornamenti...