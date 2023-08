Calciomercato Palermo, GdS: “Pressing su Vignato, si cerca l’accordo. Aramu…”

Sul taccuino del direttore sportivo Leandro Rinaudo anche il nome di Mattia Aramu, in uscita dal Genoa. Per lui "la concorrenza è folta, ma nessuna squadra ha ancora affondato il colpo e il Palermo potrebbe intavolare per lui un dialogo parallelo a quello per Jagiello". Inoltre, "in lizza per i rosa c’è anche Henderson dell’Empoli, ma la sua volontà di restare in A complica non poco lo scenario: poche invece le chance di arrivare a Falco per il quale è possibile solo una soluzione a titolo definitivo ma con un ingaggio troppo alto per gli standard del Palermo e a Di Francesco, per il quale il Lecce spara alto", conclude il noto quotidiano.