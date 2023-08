Calciomercato Palermo: ok Verdi al Como, club rosa punta Aramu del Genoa. I dettagli

Il binomio dirigenziale composto da Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon non demorde. Desideroso di regalare ad Eugenio Corini, entro il gong virtuale della sessione estiva in corso di svolgimento, quel tassello prezioso utile ad impreziosire il mosaico del tecnico di Bagnolo Mella e a spostare gli equilibri in fase offensiva.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Mediagol.it, il Palermo si è iscritto alla corsa per acquisire il cartellino di Mattia Aramu, classe 1995, talentuoso e versatile trequartista in forza al Genoa. Concorrenza molto folta, con il calciatore legato al club ligure da un contratto in scadenza 2025 e comunque in uscita. Hellas Verona e Cagliari in A, Venezia, Bari, Parma e Como in B. Tutti club che hanno chiesto informazioni e monitorano con attenzione il profilo del ragazzo originario di Cinè. Dirigenza rosanero che ritiene Mattia Aramu un profilo ideale, per background professionale, valore assoluto e attitudini tecnico-tattiche per far compiere un salto di qualità allo sviluppo delle trame offensive. Sondaggio e contatti esplorativi con il Genoa e l'entourage del classe 1995, al fine di verificare se sussistono parametri e presupposti per definire un'operazione in entrata che sarebbe di assoluto spessore. Pista ardua e novero di pretendenti di prestigio per un giocatore in grado di fare la differenza nel torneo cadetto e di ben figurare anche nel massimo campionato, come ampiamente dimostrato con la maglia del Venezia appena un paio di stagioni fa.

Il Palermo vuole comunque provarci.

Mancino fatato, rapidità e ricercatezza di pensiero, qualità tecniche di alto lignaggio. Dribbling secco e abilità in sede di rifinitura e finalizzazione. Formatosi nella cantera del Torino, Aramu esordisce in Serie B con la maglia del Trapani Di Serse Cosmi prima e Boscaglia poi. Ventiquattro presenze, due gol e tracce più che tangibili del suo talento cristallino.

Bene anche a Livorno in cadetteria, poi i passaggi in chiaroscuro alla Pro Vercelli ed Virtus Entella, e l'approdo a Siena in Lega Pro. La svolta a Venezia, quando l'ex ds del Palermo, Fabio Lupo, insediatosi in laguna, decide di investire sulle indubbie qualità del ragazzo nonostante fosse reduce da un paio di annate complicate. Tre stagioni in maglia arancioneroverde di grande livello, in cui il classe 1995 sposta decisamente gli equilibri. Trentuno presenze, undici gol e sei assist nel 2019-2020 con Dionisi alla guida. Quindi la trionfale promozione in A conquistata con Paolo Zanetti in panchina la stagione successiva: Aramu si conferma determinante con nove gol e sei assist, più una rete pesante nei playoff promozione. Nel massimo campionato italiano, con il Venezia edizione 2021-2022, l'ex Trapani impatta con naturalezza e personalità. Trentadue presenze, ben sette gol e cinque assist, nonostante la retrocessione dei lagunari in Serie B. Quindi l'approdo al Genoa e la seconda promozione in Serie A conquistata col grifone a cui il fantasista ha contribuito con due reti e due assist in ventotto presenze. Ora per il classe 1995 la prospettiva di una nuova e stimolante avventura professionale e la corte serrata di numerosi club di A e B. Nella corsa all'acquisizione del cartellino del classe 1995, c'è anche il Palermo targato City Football Group. Seguiranno aggiornamenti...