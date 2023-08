Calciomercato Palermo, Saric ai saluti: l’ex Ascoli ad un passo dall’Antalyaspor

Ardore, impegno e voglia di determinare non sono mai venote meno al classe 1997, che si è progressivamente aggrovigliato nella bramosia di dimostrare il suo valore e dare un contributo dirimente alle sorti della squadra. Qualche strappo impetuoso in percussione, performance laboriose e intense, ma al contempo caotiche ed evanescenti. Nessun gol, un solo assist, diverse panchine ed altrettanti spezzoni di match.

La sensazione di non riuscire a trovare la giusta alchimia e collocazione tattica idonea e realmente funzionale ai meccanismi collettivi nel credo calcistico di Corini, la consapevolezza di una stagione che si sarebbe profilata ancora in salita, non certo in cima alle gerarchie tecniche del mister. Il Palermo che ne contempla ragionevolmente la cessione nella finestra di mercato in corso di svolgimento.