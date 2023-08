Palermo, Lund saluta l’Häcken: “Viaggio indimenticabile, grazie di tutto ed a presto”

Il saluto via social del nuovo acquisto del Palermo FC, Kristoffer Lund Hansen al suo, ormai ex club, l'Hacken

Parola a Kristoffer Lund Hansen. Il nuovo terzino del Palermo FC - via social - ha salutato definitivamente il suo ormai ex club svedese, l' Hacken . Di seguito, il suo post Instagram.

"Caro Haecken. È stato un viaggio incredibile e indimenticabile. Grazie al circolo. Grazie alla squadra. Grazie ai tifosi. Se non fosse stato per te, questo non sarebbe stato possibile. Grazie di tutto e a presto".