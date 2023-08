Palermo, seduta mattutina per la squadra di Corini a Torretta: il report

Prosegue la preparazione del Palermo con un allenamento mattutino svolto dalla compagine rosanero a Torretta. La squadra guidata da Eugenio Corini ha effettuato un'attivazione e circuit training in palestra, un'esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto. In vista dell'amichevole contro la squadra Melita F.C., che milita nella seconda divisione maltese, in programma giovedì sera allo Stadio "Renzo Barbera" (fischio d'inizio alle ore 20:30), Matteo Brunori e compagni torneranno in campo a Torretta nella giornata di domani.