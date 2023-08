Calciomercato Palermo, colpo Henderson: la mezzala scozzese alla corte di Corini

Riecco - dunque - il nome di Liam Henderson, centrocampista accostato alle "aquile" lo scorso giugno e tornato in auge quando mancano pochi giorni al "gong" che sancirà la fine del calciomercato. Il classe 1996 ha giocato con l'Empoli in Serie A, raccogliendo un totale di diciotto presenze. Tuttavia, ad oggi, non rientra nei già citati piani del tecnico azzurro Zanetti.

Secondo quanto filtrerebbe da Empoli, salvo colpi di scena, l’affare sarebbe ormai in chiusura, con il giocatore che potrebbe svolgere nelle prossime ore le visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto che lo legherà al Palermo. Non si tratterebbe di una nuova conoscenza per il tecnico Eugenio Corini, il quale ha già allenato Henderson ai tempi del Lecce nella stagione 2020-2021 in cui lo scozzese è stato un titolare inamovibile della compagine giallorossa che aveva chiuso al quarto posto il campionato, arrivando alla semifinale playoff di Serie B. Cadetteria particolarmente conosciuta da questo calciatore anche con le esperienze con le maglie di Bari ed Hellas Verona, con una promozione in Serie A guadagnata proprio con gli scaligeri nel 2019.