Monza-Empoli, Zanetti: “Verona? Siamo stati scadenti. Henderson è in uscita. Akpa…”

Le condizioni della squadra - "Ci vuole un po' di pazienza per amalgamarci un po', perché la squadra ha potenziale e talento. Dobbiamo sistemare l'aspetto fisico e creare gruppo. Ho delle ottime sensazioni. Se in Serie A giochi sotto ritmo non vai da nessuna parte. In questo momento per arrivare a certi ritmi ci vuole brillantezza fisica. Mi aspetto un passo avanti da questo punto di vista, farà caldo per noi ma anche per loro".

Sul calciomercato - "Henderson è in uscita, lo dico anche se non è ufficiale. In realtà in quella zona c'è meno affollamento. Si fanno scelte in entrata e uscita, per avere una rosa che non può essere fatta di 22, ma di 25 giocatori. Si cercherà di non essere di più. davanti abbiamo un giocatore come Shpendi da valorizzare che può giocare in tutti i ruoli d'attacco. Su Akpa non aggiungo altro, lo avremmo rivoluto ma ha fatto altre scelte. Il ragazzo ha preferito non tornare, non gliene faccio una colpa perché è una sua scelta. Vogliamo gente che sposi questa maglia come una seconda pelle. L'equilibrio va trovato, se hai in campo giocatori offensivi non significa che non bisogna difendere. La predisposizione fa la differenza, sia Cancellieri, sia Cambiaghi, sia Baldanzi, sia Gyasi sono calciatori che si spendono anche senza la palla. All'Empoli vanno fatte entrambe le fasi, lo sanno tutti e lo sanno anche loro. Per farlo serve una condizione fisica perfetta, ma la predisposizione c'è e questo mi piace. Detto questo abbiamo altri centrocampisti che mi possono fare quel ruolo di Akpa di equilibratore"