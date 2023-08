Calciomercato Palermo, venerdì visite mediche e firma per Saric con l’Antalyaspor

Ci separano poche ore dall'ufficialità della nuova avventura di Dario Saric. Il bosniaco lascerà il Palermo per accasarsi all'Antalyaspor

Il centrocampista italo-bosniaco si accaserà all'Antalyaspor, club che milita nella Super Liga, la massima divisione turca. Saric è già partito in direzione Turchia e, infatti, non ha preso parte al test amichevole dei siciliani contro il Melita in programma questo giovedì 24 agosto. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, questo venerdì 25 agosto, l'ex Ascoli e Carpi svolgerà le visite mediche con l'Antalyaspor e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai biancorossi, un prestito con opzione di acquisto.