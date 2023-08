Reggiana-Palermo, Gds: “Corini alza il muro con Lucioni-Ceccaroni, Buttaro-Mateju…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si proietta sulla prossima sfida di campionato che attende il Palermo di Corini. Avversario dei rosanero domani sera sarà la Reggiana di Alessandro Nesta, reduce dal pari in rimonta di Como sancito dal rigore trasformato dall'ex di turno Luca Vido. Il noto quotidiano cartaceo regionale pone l'accento sull'assetto difensivo, con il tecnico rosanero che finalmente potrà schierare in una gara ufficiale il tandem di mercato pensato originariamente e sollecitamente composto dalla dirigenza in sede di calciomercato estivo. Fabio Lucioni e Pietro Ceccaroni saranno infatti la coppia di centrali difensivi nel cuore della retroguardia, dopo che per tutta la pre-season, Coppa Italia ed esordio in campionato a Barii compresi, l'ex Venezia aveva dovuto colmare il vuoto sul binario mancino, adattandosi a ruolo di terzino sinistro. L'arrivo di Kristoffer Lund dall'Hacken ha rimesso le cose a posto, il nazionale under 21 danese dovrebbe già partire titolare contro Cigarini e compagni, Lucioni e Ceccaroni andranno a comporre il binomio di centrali in grado di conferire esperienza, carisma e solidità al reparto, con un ballottaggio vivo sulla corsia di destra. Corini sceglierà tra Mateju e Buttaro, in funzione della tipologia di match e delle caratteristiche dell'avversario. Buttaro garantirebbe maggiore indole propulsiva e sarebbe un plus nello sviluppo delle trame offensive sulla catena di destra, Mateju ha certamente un'interpretazione più conservativa del ruolo, ma è andato spesso in difficoltà nelle ultime uscite. Corini scioglierà le riserve in prossimità del fischio d'inizio del match tra emiliani e rosanero valido per la terza giornata del campionato di Serie B.