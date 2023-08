Calciomercato Palermo, Gds: “Per fortuna sta finendo! Arrivi e richieste Corini…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'ultima settimana della sessione estiva di calciomercato. Una finestra di trattative lunga ed estenuante, che sfora sovrapponendosi con l'inizio della stagione agonistica e crea non pochi disagi di natura tecnica, psicologica e motivazionale alle squadre impegnate sul campo. L'editoriale odierno pubblicato sul noto quotidiano cartaceo regionale sottolinea come gli stessi addetti ai lavori abbiano manifestato dissenso e perplessità al cospetto di questa formula, un calciomercato estivo davvero troppo esteso nei tempi che condiziona il percorso agonistico delle formazioni nei rispettivi campionati. Il Palermo è comunque stato protagonista, con nove acquisti, gli ultimi in ordine cronologico, Henderson e Di Francesco, che potrebbero diventare dieci con Jagiello o un altro innesto in extremis. Un mercato comunque di rilievo e sostanza, visto che un altro paio di operazioni praticamente chiuse, Valencia e Prati, sono saltate davvero in extremis e sul filo di lana per ragioni diverse. La sessione di campagna trasferimenti ancora in corso di svolgimento sospende valutazioni e giudizi di merito, impossibile spendersi in analisi attendibili con squadre incomplete, in via di allestimento o con giocatori in rosa prossimi a cambiare maglia. Il caos iscrizioni con annesso ginepraio giudiziario, che coinvolge tuttora Lecco, Reggina, Perugia e Brescia, ha addirittura corredato il calendario della Serie B con due incognite, X e Y, che hanno stravolto programma e sequenza temporale dei match di molte compagini del torneo cadetto. L'approfondimento del Gds chiude con l'auspicio che Corini possa aver visto esaudite le sue richieste e che non si sia costretti ad un nuovo e massiccio tour de force nella prossima finestra invernale di calciomercato.