Serie B, designazioni arbitrali 3ª giornata: Pisa-Parma a Volpi, Reggiana-Palermo…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la terza giornata del Campionato di Serie B 2023/24, in programma in mezzo alla settimana. In attesa del Consiglio di Stato del prossimo 29 agosto, le squadre che questa settimana non scenderanno in campo sono Como e SudTirol: