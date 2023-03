Parma, non solo Vazquez: modulo, interpreti e big dei ducali di mister Pecchia

Nella trentunesima giornata di Serie B il Palermo sfiderà il Parma al "Tardini"

di Sergio Tomaselli

Dopo la vittoria interna contro il Modena, ottenuta prima della sosta, il Palermo sarà ospite del Parma al "Tardini" nella trentunesima giornata di Serie B. Solo un punto separa i ducali dai rosanero, subito a ridosso dell'ultimo posto disponibile per disputare i playoff. Parma attualmente fuori dalle migliori otto, dopo una seconda parte di campionato decisamente altalenante, tra prestazioni più convincenti e altre decisamente poco brillanti.

Sconfitta contro il Como nella scorsa giornata, la compagine di Pecchia ha collezionato sette punti nelle ultime cinque, frutto di due vittorie e un pareggio. Le alte aspettative di inizio anno, che davano proprio il Parma tra le papabili per la promozione diretta in Serie A, sono state rimodellate dopo il periodo buio dei ducali tra ottobre e dicembre. Partiti con un ottimo piglio, gli emiliani hanno man mano perso lo smalto fino ad arrivare alla fase critica precedentemente descritta, orfani della continuità con cui avevano avviato la stagione.

Nonostante tutto, la panchina di mister Fabio Pecchia non è mai stata in discussione. Il tecnico ex Cremonese, reduce dalla promozione in A conquistata proprio con i grigiorossi, ha saputo modellare la squadra in relazione a tipologia di avversario e relative contingenze tecnico-tattiche. Non un modulo adottato per fede o integralismo, ma un Parma camaleontico quello di Pecchia, il cui unico dettame imprescindibile è la difesa a quattro. Dalla cintola in su poi tutto varia di gara in gara, dagli interpreti e dal momento del match. Dal 4-2-3-1 al 4-1-4-1, passando per il 4-3-3.

Tra i principali protagonisti, nonché intoccabili, del Parma di questa stagione c'è sicuramente Franco Vazquez. L'ex Palermo, capocannoniere della squadra con otto reti realizzate oltre che recordman di presenze, rende lo sviluppo della fase offensiva di Pecchia imprevedibile e brillante. Al suo fianco, o davanti, trova posto il romeno Dennis Man, già in rosa da due anni. Quattro gol per lui, ma un lavoro importante, fatto di sacrificio, fisicità ed abnegazione, per il centravanti crociato.

Altre due colonne, quasi primatisti di presenze e imprescindibili anche nel cambio modulo, sono Nahuel Estevez e Enrico Del Prato. L'argentino, classe 1997, ha disputato ventotto gare segnando un gol finora. Lo scorso anno protagonista con lo Spezia in Serie A, metronomo e faro del centrocampo di Pecchia, ma anche performante incursore, può occupare il ruolo di regista o mezzala. Del Prato invece, ventitreenne proveniente dal florido vivaio dell'Atalanta, è un laterale destro impiegato come terzino basso, autore di tre reti finora in maglia Parma e dotato di ottime doti propulsive.

La sfida del "Tardini" metterà di fronte due squadre per certi versi simili, in uno scontro diretto per la lotta playoff che si fa giornata dopo giornata sempre più serrata. Vietato sbagliare per entrambe, una vittoria potrebbe costituire un passo avanti importante. Corini dovrà fare del suo meglio, per ovviare alle numerose defezioni in organico, trovando il modo di imporsi su una squadra tecnica e duttile come il Parma.