Parma, Faggiano: “Ripresa? Se Lega e FIGC decidono noi ci organizziamo. Siamo pronti con il protocollo”

La parola a Daniele Faggiano.

Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo del Parma si è espresso in merito alla tematica più calda del momento, la fatidica ripresa del campionato di Serie A, attualmente fermo a causa dell’allarme Coronavirus. Di seguito le dichiarazioni del dirigente ex Palermo:

Parma, Faggiano: “Tutto su taglio stipendi e calciomercato. Scadenza contratti giocatori? Un falso problema, vi spiego”

“Non bisogna dare date affrettate, dobbiamo aspettare. Prima si parlava di inizio giugno, adesso del 10: io preferisco non esprimermi. Se la Lega o la Figc decidono che bisogna riprendere, noi ci organizziamo: ci vuole però un fronte comune, non devono esserci discussioni o favoritismi. Molti calciatori sono fuori, se li facciamo tornare e poi il 4 maggio non si inizia non è semplice. Stagione finita? No, altrimenti ci saremmo già fermati, invece stiamo continuando a lavorare con gli allenamenti. Per il 90% siamo pronti con il protocollo Figc, abbiamo già sanificato il centro sportivo”.

