Venezia, possibile addio a giugno con Vanoli: interesse del Torino su di lui

Sirene dalla massima serie per Paolo Vanoli. “L’addio a fine stagione è chiaramente un’eventualità, soprattutto in caso di mancato ritorno in Serie A. Del resto l'ex tecnico dello Spartak Mosca, ha messo 'troppo' in luce il suo Venezia, per non meritarsi gli occhi addosso, e ciò a prescindere dagli scricchiolii dovuti al caso-Johnsen. Rinnovato la scorsa estate, il contratto con il 5lenne varesino scadrà il 30 giugno 2026 e pare preveda una clausola rescissoria tra i 600mila e il milione di euro a seconda della categoria, con Vanoli nella lista del Torino con Gattuso, Tudor e Palladino per l’eventuale dopo-Juric. "I rumors sul futuro del nostro allenatore derivano dal grande lavoro che ha fatto, quindi ne siamo orgogliosi. Paolo non ci ha comunicato nulla al riguardo, anzi lo vedo sempre più carico e focalizzato sulla prossima partita. Abbiamo parlato solo del Modena e non c’è nulla da aggiungere, se non che andiamo avanti con lo stesso equilibrio che ci ha portato a questo punto, passando per momenti di esaltazione e altri meno belli", scrive Il Gazzettino.