Serie B, Tosi: “Il Parma è la più avvantaggiata. Vedo molto bene il Palermo”

⚽️ 15 febbraio 2024 (modifica il 15 febbraio 2024 | 17:46)

Doriano Tosi, ds tra le altre di Modena, Parma e Reggiana, intervenuto ai microfoni di TuttoB, ha rilasciato dichiarazioni sul campionato cadetto:

FUGA PARMA - “No, fermo restando che all’interno del novero delle squadre che lottano per la Serie A il Parma è la più forte e avvantaggiata. D’altra parte il campionato è suddiviso in tre tronconi: le prime cinque, le ultime cinque e il gruppone di mezzo”.

ANTAGONISTI DUCALI - “Vedo molto bene il Palermo, anche perché l’ambiente spinge molto. Un pubblico come quello rosanero conta tanto”.

DICHIARAZIONI DE LAURENTIIS - “Può darsi che ci sia un fondo di verità, in ogni caso sarebbe stato opportuno non esternarlo; perlomeno io non l’avrei fatto”.

MODENA - “Stanno disputando un ottimo campionato, al massimo delle loro possibilità. Hanno un allenatore protagonista che si sta imponendo all’attenzione generale e nonostante sia giovane sta facendo buone cose. Quanto alla squadra, è forte ma per aspirare alla A serve qualcosa in più”.

REGGIANA - “Pubblicamente tutti dicono che l’obiettivo è salvarsi, in realtà sotto sotto un pensierino ai playoff lo stanno facendo. Sicuramente la Reggiana può fare di più perchè i valori dell’organico sono superiori rispetto a quello che dice la classifica. Io credo che arrivare nelle prime otto sia una possibilità”.

SAMPDORIA E SPEZIA - “La Samp e anche lo Spezia devono fare i conti con situazioni societarie da gestire, retaggio di retrocessioni dalla Serie A che implicano sempre problematiche contrattuali e insofferenze di taluni giocatori di fronte alla prospettiva di militare in una categoria inferiore. Si tratta di situazioni complesse da risolvere, per la società stessa ma anche per un allenatore. Il fatto è che quando si retrocede bisognerebbe cambiare tanto, ma non sempre è possibile disfarsi dei contratti pesanti”.

AGLIETTI MIRACOLO LECCO - “Potenzialmente sì, per quanto io sia dell’idea che le quattro retrocesse usciranno dal lotto delle attuali ultime cinque. Dubito che la lotta possa coinvolgere altre squadre, forse il Sudtirol che ha qualche lacuna evidente. Ma 5 punti da recuperare, a febbraio, sono tanti: un bel margine di sicurezza per chi è davanti”.

LIVELLO SERIE B - “Per spettacolo, agonismo, intensità e imprevedibilità è un campionato bellissimo. Solo in B l’ultima può battere la prima, eventualità che non capita né in A né in C. Nella fattispecie, ritengo che questo campionato cadetto sia di livello inferiore rispetto a quello della passata stagione; non ci sono squadre imbattibili, tutte presentano virtù ma anche difetti. Basti pensare che l’anno scorso sono retrocesse in C squadre costruite per puntare alla A, quali Spal, Benevento e Perugia. Quest’anno è tutto nella norma".

UN GIOCATORE CHE LE PIACE - “Qui in Emilia ho la fortuna di gustarmi tante partite di Serie B, da Modena a Piacenza, passando per Parma e Reggio, e devo dire che stravedo per Bernabè, fermo restando che tra le fila dei crociati ci sono tanti ottimi giocatori. Ma apprezzo molto anche Marcandalli e Bianco della Reggiana e Palumbo del Modena“.

