Venezia, Corriere dello Sport: “Pohjanpalo, sempre gol al Palermo. Vanoli…”

Destinazione Palermo con vista sulla A. L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica un piccolo focus sul Vanezia di Paolo Vanoli, prossimo avversario del Palermo di Corini nell'anticipo del trentesimo turno del torneo cadetto. Lagunari reduci da tre vittorie nelle ultime quattro gare, attualmente terzi in classifica a sole due lunghezze dalla Cremonese, sorretti da un'ottima condizione psicofisica, un collaudato impianto di gioco ed i gol pesanti del capocannoniere del campionato, il bomber finlandese Pohjanpalo. Tre volte ha sfidato il Palermo ed in altrettante occasioni ha gonfiato la rete rosanero, la punta di diamante della squadra veneta ha un buon feeling con la Sicilia al pari del tecnico Vanoli. Già sedici centri in stagione per Pohjanpalo, sempre più leader e trascinatore di un Venezia che punta decisamente alla promozione diretta in Serie A. Attaccante arancioneroverde convocato dalla Finlandia, al pari del portiere Joronen, per il prossimo match della sua Nazionale, sfida decisiva per la qualificazione ai prossimi Europei. Intanto, Pohjanpalo ha segnato ben dodici reti egli ultimi undici giorni, è stato meritatamente eletto miglior giocatore del mese di febbraio e si prepara a sfidare al Barbera quel Palermo che all'andata regalo un dispiacere alla formazione lagunare. Al Penzo, il mattatore fu Matteo Brunori, autore di una tripletta che consentì ai rosanero di imporsi in uno scontro diretto contro un avversario quotato e di livello. Ora Venezia che auspica di sfatare un limitante tabù, la squadra di Vanoli non riesce a far risultato pieno in un big match dallo scorso mese di ottobre.